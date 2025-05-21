Более 62,5 тыс московских учителей прошли курсы повышения квалификации в 2024 г

Свыше 62,5 тыс. московских учителей прошли курсы повышения квалификации в прошлом году. Сейчас на портале dpomos.ru собраны 474 обучающие программы. При этом есть очный, онлайн и очно-заочный формат обучения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы вкладываем в главное — в людей, которые каждый день помогают нашим детям становиться умнее, увереннее и сильнее», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Сервис «Портфолио учителя» на платформе «МЭШ» предоставляет персональные рекомендации по совершенствованию профессиональных навыков. В распоряжении преподавателей более 18 тыс. электронных сценариев уроков, тем, классных часов и других методических материалов.

Основной акцент делается на математике и естественных науках. Это связано с растущим спросом школьников на данные дисциплины. С 1 апреля более 14 тыс. столичных педагогов начальной школы начали изучать курс «Математика и окружающий мир».

Кроме того, для педагогов 5–6 классов создаются программы, направленные на развитие математической и естественно-научной грамотности, а также на освоение эффективных методов преподавания в группах с разным уровнем подготовки.