С 24 мая по 2 июня в столице пройдет восьмой гастрономический фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя». В этом году фестиваль стал частью проекта «Лето в Москве», сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Фестивальные площадки будут открыты на площади Революции, Манежной и Тверской площадях на ВДНХ. Всего работать будет 31 площадка во всех округах столицы. Свои товары представят ведущие рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие компании со всей России.

Гости фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя» смогут познакомиться с разнообразием водных биоресурсов страны и попробуют самые вкусные и необычные блюда. На прилавках будет представлено более 600 видов рыбной продукции.

Партнерами фестиваля стали более 3 тыс. крупных торговых сетей и магазинов. Они предоставят скидки на десятки наименований продукции. Москвичи смогут приобрести рыбу и морепродукты на 140 ярмарках и рынках, а также на более чем 5 крупных фуд-кортах.

Отличительной особенностью фестиваля стали SUP-регата и чемпионат по рыбалке. Также в рамках культурно-развлекательной и событийной программ пройдут более 600 мастер-классов, свыше 400 сценических выступлений, лекции, мероприятия для детей и др.

На гастрономических битвах шеф-повара удивят впечатляющими экспериментами. На мастер-классах гости фестиваля научатся готовить блюда разных народов и узнают секреты рецептов со всех уголков России.

Также в гастрономической программе фестиваля примут участие более 300 ресторанов во всех округах мегаполиса. Гостям подадут мурманских гребешков со шпинатом, питерскую корюшку с картофелем, винегрет с сельдью из Охотского моря, а также семгу с клубникой и камамбером, и лингвини с камчатским крабом. Узнать заведения, участвующие в рыбной неделе, можно по наклейке с логотипом фестиваля.

Фестивальную площадку на Новоухтомском шоссе следует посетить любителям шоппинга и отдыха в креативном пространстве. Участников ждут выступление диджеев и музыкальных групп, а также мастер-классы от шеф-поваров и профессиональных рыбаков.