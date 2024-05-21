сегодня в 10:13

В столице объявили экстренное предупреждение из-за грозы и дождя

На территории Москвы объявлено экстренное предупреждения из-за грозы и ливневого дождя. По данным синоптиков, такая погода продлится с 12:00 до 21:00 21 мая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.

При грозе порывы ветра могут достигнуть 15 метров в секунду.

Водителям рекомендуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди едущих транспортных средств, а пешеходам — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

При необходимости жители могут обратиться по телефонам 101 или 112, или единому номеру доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-22-22.