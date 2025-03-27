В столичной школе открыли «Парту героя» в честь деда и внука Алешкиных из Подольска

В четверг в школе № 2083 Москвы состоялось открытие Парты Героя в честь легендарного командира 4-й батареи Подольского военного артиллерийского училища, участника Великой Отечественной войны лейтенанта Афанасия Ивановича Алешкина и его внука Афанасия Владимировича Алешкина, погибшего на СВО в 2024 году. Мероприятие прошло в рамках Урока памяти.

Фото - © пресс-служба ГБОУ г Москвы "Школа №2083" Фото - © пресс-служба ГБОУ г Москвы "Школа №2083" Фото - © пресс-служба ГБОУ г Москвы "Школа №2083"

Увековечение памяти героев, а также воспитание подрастающего поколения на примере их подвигов является важной составляющей работы по патриотическому воспитанию, которая ведется в учебных учреждениях, общественными объединениями, военно-патриотическими клубами и политическими партиями.

Афанасий Иванович Алешкин — легендарный командир 4 батареи Подольского военного артиллерийского училища. Погиб на Ильинских рубежах в 41-м. Алёшкинский дот — сегодня это памятник доблести и мужества. Афанасий Алешкин-младший отправился защищать родину в мае 2024 года. Он Мужественно погиб 3 января под Херсоном. Для родных и близких он навсегда останется в памяти героем.

«Мой дед и брат были удивительными людьми — честными, справедливыми, преданными своей Родине. Они были достойными людьми и верно служили своей стране. Я рада видеть, что память о них будет жить в стенах этой школы, вдохновляя молодое поколение», — рассказала сестра и внучка самоотверженных Алешкиных Ирина Бабакова.

Она также добавила, что невозможно уничтожить ген патриотизма, который есть в каждом из Алешкиных.

В мероприятии принял участие депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов. В эксклюзивном интервью корреспонденту РИАМО легендарный хоккеист отметил, что сегодня особенно важно донести правильные духовно-нравственные ориентиры до подрастающего поколения.

«Я много общаюсь с молодежью и понимаю, что должны быть герои, должны быть примеры на кого они хотят быть похожи. Самое главное, дети должны понять, что ты не можешь быть успешным, не будучи патриотом своей страны. Я в Америке долгое время прожил, там тоже патриотизму уделяется большая роль. На самом деле, это основа любой земли, любой нации. И мы просто обязаны на таких примерах, как сегодняшнее мероприятие, воспитывать молодежь», — сказал Фетисов.

Директор школы № 2083 Татьяна Наумкина отметила, что открытие Парты Героя легендарным Алешкиным стало значимым событием в жизни школы.

«Данное мероприятие символизирует неразрывную связь поколений и нашу благодарность героям прошлого и настоящего», — отметила Татьяна Наумкина.