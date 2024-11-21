В Старых Химках 28 ноября начнет работу выездная администрация

28 ноября выездная администрация начнет работу в Старых Химках. Представители управлений и городских служб ответят на вопросы жителей, а также зафиксируют предложения по развитию городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Профильные специалисты проведут прием с 18:00 до 20:00 по адресу: микрорайон Клязьма-Старбеево, квартал Свистуха, дом 2Б (школа № 30). Для оформления обращения при себе необходимо иметь паспорт.

В формате выездной администрации каждый житель городского округа Химки сможет получить консультации и задать вопросы профильным службам по вопросам ЖКХ, социального обеспечения, здравоохранения, предпринимательства, безопасности. Такой формат востребован среди жителей, так как позволяет решать вопросы оперативно.

Всего с начала года в разных микрорайонах Химок провели 49 выездных администраций и приняли в работу более двух с половиной тысяч обращений химчан. Большинство вопросов коснулось сферы ЖКХ, благоустройства и транспорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <...> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.