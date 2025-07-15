В Старой Купавне Богородского округа жильцам вручили ключи от новых квартир

Получение новой квартиры — это знаменательное событие для каждого. Особенно когда речь идет о тех, кто долгие годы жил в ветхих и аварийных домах. Невзирая на дождь и хмурое небо, этот день стал одним из самых счастливых для жителей города Старая Купавна Богородского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области» в готовые благоустроенные квартиры с муниципальной отделкой по адресу: город Старая Купавна, улица Кирова, дом 8а, корпус 1 в самое ближайшее время переедут 162 жителя 54 квартир из аварийных домов по адресам: ул. Кирова, дома № 6, 8, 10-12, 14, 15; ул. Проезд Текстильщиков, дом № 8; ул. Октябрьская, дом № 1; ул. Чапаева, дома № 2-7, 9, 11; ул. Чехова, дом № 1; ул. Шевченко, дома № 4, 6, 7, 9; ул. Матросова, дом № 6.

Корпус № 1 — это двухподъездный семиэтажный дом. На первом этаже расположены: вестибюль с помещением консьержа, колясочная, комната для хранения уборочного инвентаря, лифтовый холл. В жилом доме корпуса 1 предусмотрено 2 лифта и подъемная платформа вертикального перемещения для инвалидов-колясочников без сопровождения.

Удобная парковка, тротуары с прочным покрытием, современная детская площадка, воркаут зона, скамейки, урны и площадки для раздельного сбора мусора — все это элементы современного благоустройства придомовой территории, создающие удобство и безопасность для всех жителей.

Также введен в эксплуатацию и 2-й корпус нового дома, а это еще 131 квартира. После завершения всех процедур жителям также вручат ключи.

«Такой результат приносит счастье людям. Это труд очень большого коллектива… Отдельное спасибо правительству и лично нашему губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву — без их поддержки и данной госпрограммы был бы невозможен такой замечательный результат. Со своей стороны будем продолжать работу по улучшению уже имеющихся комфортных условий для проживания наших жителей», — обратился к собравшимся глава Богородского округа Игорь Сухин.

Также глава выразил отдельную благодарность проектировщикам и застройщикам за качественное жилье и оперативную работу.

Каждый новый дом — это свидетельство планомерной реализации госпроектов, способных сделать родной край лучше, а жителям дать возможность жить в современных благоустроенных домах. И работу в этом направлении планируется продолжить.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.

«Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.