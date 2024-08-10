В США заявили об обнаружении российского судна рядом с Аляской

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Береговая охрана США заявила об обнаружении судна России у Алеутских островов

Инцидент произошел 5 августа рядом с Алеутскими островами. Судно под флагом РФ заметили в 56 километрах к юго-востоку от пролива Амукта.

Согласно данным USCG, судно проходило в «международных водах, но внутри исключительной экономической зоны Соединенных Штатов».

Береговая охрана США проследовала за российским судном, но не выходила с ним на связь.

Ранее многоцелевой российский фрегат «Адмирал Горшков» и средний морской танкер «Академик Пашин», которые выполняют задачи дальнего похода, завершили деловой заход в порт Оран в Алжире.