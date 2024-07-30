Российский фрегат «Адмирал Горшков» завершил заход в алжирский порт Оран

Многоцелевой российский фрегат «Адмирал Горшков» и средний морской танкер «Академик Пашин», которые выполняют задачи дальнего похода, завершили деловой заход в алжирский порт Оран, сообщает ТАСС .

Во время пребывания в порту моряки-североморцы отпраздновали День Военно-морского флота России, а еще шестилетие со дня подъема Андреевского флага на фрегате. 28 июля на борту гостила делегация командования Западным военно-морским районом ВМС Алжира.

Экипаж фрегата в честь праздника организовал и провел концерт.

В Оране экипаж провел ряд протокольных мероприятий. Также моряки смогли отдохнуть на берегу после трансатлантического перехода. Россияне познакомились с местными достопримечательностями. Они посетили национальный музей «Забана», провели товарищеский матч по футболу с моряками ВМС Алжира, пополнили запасы пресной воды и продуктов на корабле.

Дальний поход фрегата стартовал 17 мая. Корабль уже преодолел свыше 13 тыс. морских миль. Экипаж приветствовали в портах Гавана (Куба) и Ла-Гуайра (Венесуэла).