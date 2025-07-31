В США зафиксировали рекордно длинную вспышку молнии

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) зафиксировала новый мировой рекорд по самой продолжительной вспышке молнии, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос » Михаил Леус.

«…невероятные 829 км в печально известной штормовой зоне в Соединенных Штатах Америки», — говорится в сообщении.

Масштабная молния произошла в октябре 2017 года во время грозы. Она охватила территорию от восточного Техаса до Канзас-Сити, что можно сравнить с расстоянием между Москвой и Казанью на машине.

В новом рекорде, равном 829 км (515 миль), погрешность составляет ±8 км (5 миль). Это на 61 километр больше предыдущего рекорда, который был установлен 29 апреля 2020 года, когда молния растянулась на 768 ± 8 км (477,2 ± 5 миль) по южным штатам США.

Ранее сообщалось, что следователи разбираются в обстоятельствах гибели 13-летнего мальчика, в которого попала молния во время выпаса лошадей в Дзун-Хемчикском районе Республики Тыва.