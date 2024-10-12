В США задержали россиянку за нападение на пограничника

В США арестовали россиянку по обвинению в нападении на офицера пограничной службы, пишет РИА Новости .

Отмечается, что 43-летняя гражданка РФ Олеся Сумина со своими двумя детьми выехала с территории США в Канаду, чтобы подать заявление на предоставление убежища. Канадское агентство пограничной службы отказало ей и вернул обратно к КПП в городе Баффало в штате Нью-Йорк.

По словам канадских пограничников, женщина якобы плюнула внутри их машины. После того, как офицеры забрать у нее телефон, она поцарапала одно из них.

В минюсте сообщили, если женщину признают виновной, то ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что московская полиция разбирается в обстоятельствах нападения 64-летнего Ван Вурдена Харри Йоханнеса из Голландии на сотрудника при исполнении возле посольства Италии. Предварительно установлено, что голландский пенсионер проходил мимо посольства Италии, где споткнулся о пластиковый парковочный знак.