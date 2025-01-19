В США возник резкий дефицит куриных яиц
В США не хватает яиц из-за куриного гриппа
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В США не хватает яиц из-за эпидемии куриного гриппа, сообщает РИА Новости.
«Я слышал, что это из-за эпидемии. Поставки есть, но все, что мы получаем утром, сразу улетает», — сообщил в беседе с представителем агентства продавец одного из магазинов.
Цена на этот продукт в магазинах Вашингтона выросла с шести до девяти долларов за дюжину.
В онлайн-магазинах яйца предлагают от 4,7 до 12 долларов.
Ранее российский артист Илья Коваль также рассказал о выросшей цене на яйца в Нью-Йорке.