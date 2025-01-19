В США возник резкий дефицит куриных яиц

В США не хватает яиц из-за куриного гриппа

В США не хватает яиц из-за эпидемии куриного гриппа, сообщает РИА Новости .

«Я слышал, что это из-за эпидемии. Поставки есть, но все, что мы получаем утром, сразу улетает», — сообщил в беседе с представителем агентства продавец одного из магазинов.

Цена на этот продукт в магазинах Вашингтона выросла с шести до девяти долларов за дюжину.

В онлайн-магазинах яйца предлагают от 4,7 до 12 долларов.

Ранее российский артист Илья Коваль также рассказал о выросшей цене на яйца в Нью-Йорке.