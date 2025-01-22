В США воспитатель засунул ребенка в мусорку, потому что он не хотел спать

В американском городе Хомвуд работник детсада засунул четырехлетнего малыша в мусорное ведро, потому что ребенок не спал, сообщает Lenta.ru .

Это случилось в середине января. Мальчик рассказал о поведении воспитателя родителям, когда вернулся домой. После этого родители попросили руководство детсада посмотреть видеозаписи из группы. Рассказ малыша подтвердился.

Мама ребенка рассказала, что, увидев запись, заплакала. Она обратилась в полицию, но там не стали ничего делать, так как малыш не пострадал.

Виновного работника уволили из учреждения. Он хотел оправдать наказание мальчика шуткой. Родители ребенка заявили, что уже ищут новый детский сад для сына.