В США уничтожили крупнейший онлайн-архив об НЛО

В США неизвестными был уничтожен крупнейший архив документов об НЛО

В США пропали сотни гигабайтов данных из крупнейшего публичного архива рассекреченных материалов об НЛО. Инцидент произошел вскоре после распоряжения Дональда Трампа опубликовать документы о внеземной жизни, сообщает «Царьград» со ссылкой на Daily Mail.

20 февраля с главного сервера сайта Black Vault исчезла вся опубликованная информация. Этот ресурс считается крупнейшим онлайн-архивом рассекреченных документов об НЛО.

Проект более 30 лет ведет исследователь Джон Гринуолд-младший. За это время он направил властям свыше 11 тысяч запросов о раскрытии информации и собрал более 3,8 миллиона документов.

Гринуолд заявил, что не может однозначно назвать случившееся диверсией, однако не исключил такую возможность. По его словам, помимо исчезновения файлов изменились права доступа к ряду директорий.

Исследователь пообещал восстановить архив с помощью резервных копий.

