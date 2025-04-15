В США рыбак установил новый мировой рекорд, поймав панцирника весом 69 кг

Рекордный улов был зафиксирован в водохранилище Ливингстон в Техасе. Уэстон, установивший 80 рыболовных рекордов, отправился на водоем с целью выловить 50-килограммовую рыбу на леску с предельной разрывной нагрузкой 1 кг.

Миссисипский панцирник оказался более 2,2 метра в длину и весил 69,3 кг. После измерения рыбу отпустили в воду.

В настоящее время Международная ассоциация спортивного рыболовства (IGFA) проверяет данные о новом мировом рекорде. Предположительно, американец станет мировым рекордсменом по ловле пресноводной рыбы на леску с предельной разрывной нагрузкой 1 кг.

Ранее в Австралии акула, запутавшаяся в рыболовных снастях, утащила рыбака в море. Поисково-спасательная операция не принесла успехов.