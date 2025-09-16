В США раскрыли детали громкого дела об убийстве политического активиста

Генеральный прокурор США Пэм Бонди официально заявила, что подозреваемому в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка будет предъявлено обвинение в умышленном убийстве первой степени, что предусматривает возможность применения высшей меры наказания, сообщает газета «Известия» .

«Губернатор сказал, что они хотят добиваться смертной казни, которая в штате Юта вполне реальна, и в штате Юта все еще есть расстрельная команда», — подчеркнула Бонди.

Бонди подчеркнула, что федеральные и местные органы правопорядка объединят усилия, чтобы обеспечить необратимое наказание преступника, что свидетельствует о политической резонансности произошедшего убийства.

Сторонник президента США Дональда Трампа был застрелен 10 сентября во время выступления в Университете долины Юты в рамках своего тура American Comeback, а в качестве подозреваемого задержан 22-летний житель штата.