Губернатор Юты: подозреваемый в убийстве Кирка действовал в одиночку

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс заявил, что все имеющиеся у властей США доказательства указывают на то, что вероятный убийца консервативного политика и активиста Чарли Кирка действовал в одиночку, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

«Каждый элемент имеющихся у нас на данный момент доказательств ясно показывает, что убийца действовал в одиночку», — отметил он.

31-летний политический активист и сторонник американского президента Дональда Трампа Чарли Кирк скончался в больнице от огнестрельного ранения, полученного во время его выступления в университетском кампусе города Орем, штат Юта. Происшествие случилось на глазах сотен свидетелей 10 сентября.

По данным Associated Press, Кирк сыграл существенную роль в победе Трампа на президентских выборах в 2024 году. В своих публичных выступлениях он также регулярно критиковал военную поддержку Украины со стороны США.

Подозреваемым в совершении преступления оказался 22-летний Тайлер Робинсон. Вечером 11 сентября его отец передал сына правоохранительным органам после того, как тот признался в содеянном. Трамп выразил надежду на то, что виновный будет осужден и приговорен к высшей мере наказания.