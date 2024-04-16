В США предложили переоборудовать нефтяные платформы в базы ПРО из-за КНР

Американская компания Gibbs & Cox предложила проект, где прописана возможность переоборудования нефтяных платформ на западе Тихого океана в мобильные базы противоракетной обороны (ПРО). Это нужно для устранения уязвимости перед вооружением КНР, сообщает ТАСС .

Asia Times пишет, что представленная концепция MODEP направлена на заполнение пробелов в противоракетной обороне. Так, большую опасность для ВМС США в Тихом океане представляют китайские баллистические ракеты Dongfeng-26, их также прозвали «убийцами авианосцев».

Naval News рассказал, что после проведения работ по переоборудованию нефтяные платформы могут быть использованы США не только, чтобы обеспечить ПРО, но и для ударов по противнику. Там еще могут располагаться базы снабжения для кораблей.

Как отметили в Gibbs & Cox, у Штатов сейчас есть порядка шести нефтяных вышек. Их можно реконструировать с небольшими затратами. Работы проведут приблизительно за два года.