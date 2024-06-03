сегодня в 15:14

В США опровергли заявления хуситов об ударе по авианосцу «Дуайт Эйзенхауэр»

В Пентагоне отметили, что заявления йеменских хуситов движения «Ансар Алла» об ударе по авианосцу «Дуайт Эйзенхауэр» не соответствуют действительности, сообщает РИА Новости .

Неназванный американский чиновник в беседе с изданием Business Insider назвал подобные высказывания хуситов ложными.

Ранее представитель вооруженных сил движения «Ансар Алла» Яхья Сариа рассказал, что под удар в Красном море попали авианосец и эсминец США, а также другие корабли.

Центральное командование Штатов доложило об уничтожении в южной части моря дрона и 2 противокорабельные баллистические ракет, запущенных хуситами.