В США опровергли заявления хуситов об ударе по авианосцу «Дуайт Эйзенхауэр»
Фото - © Общественное достояние/Wikipedia.org
В Пентагоне отметили, что заявления йеменских хуситов движения «Ансар Алла» об ударе по авианосцу «Дуайт Эйзенхауэр» не соответствуют действительности, сообщает РИА Новости.
Неназванный американский чиновник в беседе с изданием Business Insider назвал подобные высказывания хуситов ложными.
Ранее представитель вооруженных сил движения «Ансар Алла» Яхья Сариа рассказал, что под удар в Красном море попали авианосец и эсминец США, а также другие корабли.
Центральное командование Штатов доложило об уничтожении в южной части моря дрона и 2 противокорабельные баллистические ракет, запущенных хуситами.