Американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» был атакован хуситами в Красном море

Йеменские хуситы атаковали американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» в Красном море, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя ВС правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» Яхью Сариу.

Также были атакованы эсминец ВМС США и ряд других кораблей.

«На севере Красного моря с помощью нескольких ракет и беспилотников был атакован американский авианосец „Дуайт Эйзенхауэр“», — сказано в сообщении.

Военно-морские силы хуситов, ракетные подразделения и БПЛА всего провели шесть операций. Удары в Красном и Аравийском морях и Индийском океане были нанесены по судам, которые «принадлежат компаниям, нарушившим решение о запрете прохода в порты» Израиля.

Хуситы ранее заявили о готовности атаковать любые корабли, связанные с еврейским государством.