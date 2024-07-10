В США напомнили пророчество Ванги о гибели населения Европы

Известная болгарская провидица Ванга скончалась в 1996 году. Она предсказала смерть Сталина, Кеннеди, Индиры Ганди, принцессы Дианы, гибель российской подводной лодки «Курск» и теракт 11 сентября 2001 года в США, сообщает Kp.ru .

Американская газета The New York Post во время проведения саммита НАТО в Вашингтоне напомнила о словах провидицы, что в 2025 году в результате вооруженного конфликта население Европы «будет уничтожено».

Также Ванга предсказывала резкое повышение уровня океанов в 2033 году в результате окончательного таяния льдов на планете, а в 2076 году по всему миру распространится коммунизм.

При этом не все предсказания провидицы сбылись. Так, в 2008 году должны были найти лекарство от рака, а в 2010 году должна была начаться четырехлетняя глобальная война.

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