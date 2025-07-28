В США арестовали мужчину, перелезшего через ограду здания Минфина

Секретная служба США арестовала мужчину, перелезшего через ворота здания Минфина в Вашингтоне, сообщает RT со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что движение в этом районе было перекрыто после инцидента. Саперная группа «в целях предосторожности» осмотрела сумку, которую мужчина оставил на тротуаре за ограждением. В ходе проверки взрывное устройство не нашли.

Подозреваемому предъявили обвинение в незаконном проникновении в здание.

Ранее сотрудники полиции американского округа Арлингтон провели задержание защитника из РФ клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Алексеева. Он был в нетрезвом состоянии после драки.