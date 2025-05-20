Полиция задержала хоккеиста Александра Алексеева в США после пьяной драки

Сотрудники полиции американского округа Арлингтон провели задержание защитника из РФ клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Алексеева. Он был в нетрезвом состоянии после драки, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал ARL Now.

Задержание произошло в ночь с 16 на 17 мая. Свидетель рассказал сотрудникам полиции, что в одном из развлекательных учреждений в округе произошла драка.

Когда сотрудник полиции задерживал россиянина, он использовал против него перцовый баллончик. В отчете правоохранителей указано, что 25-летнего Алексеева из Арлингтона, штата Вирджиния, арестовали и предъявили обвинение в нахождении в нетрезвом виде в общественном месте.

Мужчину привезли в полицейский участок, но потом отпустили. В «Вашингтон Кэпиталз» сказали, что знают о случившемся с мужчиной. Они собирают дополнительную информацию.

РИА Новости опубликовало фото Алексеева сразу после задержания. На снимке хоккеист без передних зубов улыбается в камеру.