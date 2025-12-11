В СПЧ сообщили, что Путину направят списки на помилование

Совет по развитию гражданского общества и правам человека подключит исправительные учреждения для дополнения списка людей на помилование, который направят президенту РФ Владимиру Путину, сообщает РИА Новости .

«…у нас есть наш список (на помилование — ред.), но он исключительно из тех, кто к нам обращался в СПЧ…», — сообщила член СПЧ Ева Меркачева.

По ее словам, есть много людей, которые могли писать о помиловании, но их письма не были получены, и которые даже не знали, что могут рассчитывать на помилование.

Ранее экс-депутат Рады, летчица и украинская националистка Надежда Савченко попала в плен под Купянском Харьковской области, заявил украинский журналист Всеволод Филимоненко в разговоре с бывшим нардепом Игорем Мосийчуком*. Ранее Савченко уже была в российском плену, получила помилование президента Владимира Путина и была обменяна на осужденных на Украине россиян.

* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

