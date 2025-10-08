В СПЧ назвали фетву о запрете доставки свинины противоречащей Конституции РФ

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что фетва о доставке нехаляльных продуктов противоречит Конституции РФ.

Ранее Совет улемов Духовного управления мусульман России в новой фетве запретил мусульманам-курьерам доставлять нехаляльные товары. Транспортировка «харама» возможна лишь с целью уничтожения товара. Так, мусульманам запретили доставлять алкоголь, табак, свинину, гадательные принадлежности и др.

«Это решение противоречит как минимум пяти статьям российской Конституции», — написал Фадеев в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что принцип светского государства, закрепленный в основном законе, запрещает религиозным организациям осуществлять функции публичной власти. Документ также препятствует свободному передвижению товаров и услуг, ограничивает право граждан на свободный выбор труда и дискриминирует людей по признаку вероисповедания.

Фадеев добавил, что решение может способствовать разжиганию религиозной вражды. Если рекомендации Духовного управления мусульман будут реализованы, курьеры-мусульмане могут начать противопоставлять себя другим и соответствующим образом разделять своих клиентов.

