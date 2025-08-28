В соццентре Орехово-Зуева обновили оборудование для реабилитации инвалидов

В рамках проекта «Комплексная реабилитация и абилитация инвалидов» Минсоцразвития поставил в реабилитационные отделения Ликино-Дулева и Орехово-Зуева современные мультипсихометры — российские психодиагностические комплексы для психологического обследования, сообщает пресс-служба администрации округа.

Устройство позволяет проводить диагностику по более чем 100 методикам: от оценки психических процессов до профессиональной ориентации и экспертизы трудоспособности. Благодаря цифровой обработке результатов тестирования обеспечивается высокая точность и скорость анализа.

Комплекс автоматизирован и включает специализированную клавиатуру, джойстик и оборудование для психомоторных тестов. Он подходит для работы с детьми и взрослыми.

Записаться в проект «КРИА» или узнать больше о возможностях социального центра можно по телефонам:

8 (496) 414-27-48 — Ликино-Дулево;

8 (496) 424-69-32 — Орехово-Зуево.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.