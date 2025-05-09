В соцсетях Китая завирусились полицейские и росгвардейцы на репетиции парада

В китайских соцсетях и TikTok стали вирусными видеоролики с российскими полицейскими и росгвардейцами, которые работали на репетиции парада Победы в Москве, сообщает Baza .

Особенно жителей КНР удивил сотрудник туристической полиции, который спокойно общался с китайцами на родном языке.

На видео китайские туристы в центре Москвы общаются с полицейским на китайском языке, также учат китайским словам еще одного силовика. Еще есть видео с тем, как китайцы складывают руками сердечки с российскими силовиками.

В День Победы вместе с российским войсками на параде на Красной площади прошли расчеты войск зарубежных стран, среди которых был и Китай.