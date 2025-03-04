В Солнечногорске запланированы бесплатные мероприятия для всей семьи на неделе

В первую неделю весны все желающие смогут посетить ряд разнообразных мероприятий. Мастер-классы, спортивные и игровые программы проведут в рамках губернаторского проекта «Весна в парках Подмосковья» до 9 марта. Вход свободный, сообщает пресс-служба администрации Солнечногорска.

Для детей подготовили занятие по шахматам, мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству, игровые программы «Цветочные истории» и «Гонки», а также экскурсию «Знакомство с парком». Для взрослых посетителей состоится традиционный забег «ParkRun». Сбор у стадиона «Металлург».

«Встречаем начало весеннего сезона новыми и уже полюбившимися системными мероприятиями. Всегда стараемся сделать их разной направленности, чтобы каждый смог найти себе занятие по душе. Также приглашаем активно провести время на зарядке для всей семьи», — отметила заместитель главы г. о. Солнечногорск Виктория Куракова.

Узнать информацию об обновлениях и новостях можно на афишах парка, в телеграм-канале: https://t.me/park_soln и на сайте: https://parki.mosreg.ru

Возрастные ограничения: 0+.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.