В Солнечногорске стартовал автопробег по местам боевой славы

В Солнечногорске стартовал автопробег, посвященный 80-летию снятия блокады Ленинграда и освобождения Петрозаводска. В нем принимают участие 48 человек. Об этом сообщает администрация округа.

Перед выездом участники автопробега совместно с представителями Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области и администрации Солнечногорска приняли участие в митинге у братской могилы в поселке Менделеево на Льяловском шоссе, возложили венки, почтив память погибших в битве за Москву в ноябре–декабре 1941 года.

«Два года назад автопробег прошел в Волгограде в честь 80-летия Сталинградской битвы, в прошлом году уже направились на Курскую дугу. Сейчас наш старт проходит на территории Солнечногорска. И что примечательно, в 2019 году поисковое объединение «Плацдарм» проводили воинское захоронение именно в Льялово», — прокомментировал председатель Московской областной молодежной общественной организации «Военно-патриотическое поисковое объединение «Плацдарм» Константин Смирнов.

По маршруту следования Московская область–Ленинградская область-Петрозаводск–Новгородская область-Московская область поисковики проведут торжественные митинги и возложение цветов к воинским мемориалам. 1 июля автопробег завершится у монумента «Скорбящая мать» в Солнечногорске.

Акция организована при поддержке правительства Московской области в рамках Вахты Памяти.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.