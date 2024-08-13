сегодня в 13:15

В Солнечногорске собирают помощь для жителей Курска

В городском округе Солнечногорск проходит сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области. Волонтеры, общественники и неравнодушные люди приносят продукты питания длительного хранения и быстрого приготовления, медикаменты, перевязочные материалы, новую одежду для детей и взрослых, средства личной гигиены, мелкую электронику, бытовую технику, генераторы, передает пресс-служба администрации городского округа.

Помочь в акции «Доброе дело» может каждый. Пункты приема находятся по адресам:



- ул. Вертлинская, д. 1, МЦ «Подсолнух»;



- ул. Дзержинского, д. 13, 4 этаж, МЦ «Возрождение».

Они работают с 9:00 до 19:00. Контактный телефон: 8 (926) 138-19-31.

Весь гуманитарный груз доставляют на центральный склад «Волонтеров Подмосковья» в Балашихе.

«Жителям Курской области сейчас нужна наша поддержка. Штаб волонтеров на связи с коллегами на месте. Выстроено четкое взаимодействие, чтобы люди быстро получали все необходимое. До Курска уже доехали первые машины с помощью из Подмосковья», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Адреса пунктов сбора по всему Подмосковью можно найти на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил эвакуированных из Курской области жителей. Их разместили в детских лагерях и интернате. В регион приехали 424 человека, среди которых 330 детей.

«Пообщались сейчас с людьми, вопросы у всех разные — кто-то хочет работать, кто-то думает о том, где нужно будет учиться, какие понадобятся учебники. Плюс существует запрос на медицину. <…> Постараемся всем помочь», — сказал Воробьев.