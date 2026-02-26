В Солнечногорске провели психологический тренинг для волонтеров

Занятие «Почему меня так бесит» посвятили анализу раздражения и других негативных эмоций. Волонтерам объяснили, как справляться с напряжением и выстраивать гармоничное общение с окружающими.

Рабочими техниками поделилась специалист по работе с молодежью и профессиональный психолог Ангелина Керясова. Она показала, как снижать уровень стресса в головном, телесном и эмоциональном центрах человека.

По словам начальника отдела молодежной политики администрации городского округа Солнечногорск Марины Гасымовой, современная среда создает для подростков серьезную нагрузку.

«Нас окружает интенсивный, быстро меняющийся мир. Зачастую он требует от ребят успевать за тенденциями, впитывать большие объемы информации. Экзамены, учеба, выстраивание отношений со сверстниками и взрослыми — все это ложится на неустойчивый эмоциональный фон подростка. Наша задача — быть рядом и дать механизмы, которые помогут успешно справляться со стрессом», — отметила Марина Гасымова.

Такие встречи планируют проводить дважды в месяц. Принять участие смогут активисты общественных объединений и молодежь округа. Расписание публикуют в аккаунтах МЦ «Подсолнух» в социальных сетях.

