В Солнечногорске прошел открытый мастер-класс по дрессировке собак

Солнечногорское отделение «Молодой Гвардии» совместно с молодежным центром «Возрождение» и клубом «Веселый хвост» организовали открытый мастер-класс по дрессировке собак «В гостях у Ромы». Занятие состоялось на специализированной площадке на набережной озера Сенеж. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мастер-класс провела профессиональный кинолог Мария. Она рассказала о первых шагах в воспитании собаки: уроки послушания можно начинать уже с полуторамесячного возраста. Главное — регулярность занятий и терпение.

Основной акцент был сделан на развитии взаимопонимания между человеком и собакой, именно на этом строится эффективная дрессировка. Участники прошли трассу нормативов: команды «сидеть», «лежать», «выдержка», повороты и развороты — все выполнялось в паре, под руководством хозяев. Также обсудили актуальные темы, среди которых были «собака тянет поводок», «поедание с земли», «доминирование», «учить или лечить».

«Мастер-классы по дрессировке помогают не только научить питомцев основам послушания, но и формируют ответственное отношение к животным. Видим большой интерес со стороны горожан и будем продолжать эту традицию», — отметил директор молодежного центра «Возрождение» Евгений Кузнецов.

Подобные мастер-классы ежегодно проводят в летний период. Принять участие могут все желающие, вне зависимости от возраста и породы собак.

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