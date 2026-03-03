В Солнечногорске пройдут мастер-классы и забеги к 8 Марта

Праздничные мастер-классы и спортивные мероприятия состоятся с 5 по 8 марта в городском парке культуры и отдыха и на набережной «Выстрел» в Солнечногорске. Для жителей подготовили творческие занятия, игры и тренировки на свежем воздухе, вход свободный, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программе — мастер-классы для детей «Открытка к 8 Марта», «Букет» и «Весны чудесные мотивы», приуроченные к Международному женскому дню. Юных гостей также ждут настольные игры и развлекательная программа.

Любителей активного отдыха приглашают на утреннюю зарядку, занятия по скандинавской ходьбе, забег «5 верст» и спортивную тренировку на свежем воздухе.

«Предпраздничные дни в наших парках наполнены атмосферой тепла и уюта. Основной акцент сделан на семейный досуг: дети смогут подготовить подарки для своих мам, а взрослые — активно провести время на свежем воздухе. Приглашаю всех жителей и гостей муниципалитета присоединиться к нашим весенним мероприятиям!» — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Актуальное расписание и возможные изменения размещают на информационных стендах в парке, в телеграм-канале и на сайте welcome.mosreg.ru. Возрастное ограничение 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.



Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.