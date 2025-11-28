В Солнечногорске обустроили четыре «народные тропы»

На территории городского округа Солнечногорск продолжают обустройство пешеходных коммуникаций к социально важным объектам в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева. Работы уже завершили в рабочем поселке Андреевка по четырем участкам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пешеходные коммуникации обновили у дома 24А к точке притяжения «Сквер Долголетие». Общая протяженность «народных троп» составила 340 метров.

«Мы продолжаем обустраивать „народные тропы“, чтобы жителям было проще ходить пешком, особенно в дождь и снег. Это помогает быстрее добираться до социально-важных объектов вроде школы, больницы. Наша цель — забота о комфорте каждого жителя города», — прокомментировал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Всего в этом году создание пешеходных коммуникаций запланировано по девяти адресам, а в следующем году планируют сделать 26 троп общей протяженностью почти шесть км. Одной из самых протяженных станет пешеходная дорожка от КПП до автобусной остановки микрорайона Миронцево — ее длина составит 660 метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.