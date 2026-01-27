В Солнечногорске начался новый сезон экскурсий на комплекс по переработке отходов

Ученики гимназии имени Е.М. Примакова стали первыми участниками экскурсионного проекта на комплексе по переработке отходов в Солнечногорске в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В Солнечногорске стартовал новый сезон экскурсий на комплекс по переработке отходов. Первыми посетителями в 2026 году стали ученики и педагоги гимназии имени Е.М. Примакова.

Гости ознакомились с уникальными технологиями предприятия, которые позволяют выращивать экзотические растения, такие как банан, маракуйя и лимон, на техногрунте в экспериментальной теплице. Специалисты комплекса подробно рассказали о полном цикле обращения с отходами: от их поступления на предприятие до сортировки, компостирования и производства альтернативного топлива.

Экскурсия помогла школьникам понять важность правильной сортировки отходов дома. Организаторы отметили, что экскурсии на комплексе будут продолжаться, и предприятие открыто для новых гостей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.