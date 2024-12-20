В Солнечногорске исполнили новогодние желания 250 детей

Праздничную программу провели для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске. После представления все ребята — участники благотворительной акции «Елка желаний» — получили подарки, которые просили у Деда Мороза, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подготовка к событию шла с ноября. Каждый ребенок написал письмо главному зимнему волшебнику. Они поделились мечтами и рассказали, что хотели бы найти под елочкой в Новый год.

«Спонсоры и неравнодушные жители постарались учесть все пожелания и подарить все, что дети просили. Все это прошло после яркой новогодней программы, подготовленной домом культуры. В таком формате «Елку желаний» мы проводим уже второй год», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Подарки предусмотрены для 250 детей. Больше двухсот ребят получили их на празднике, а остальным, кто не смог присутствовать, все презенты завезут на дом в удобное время.

Проводить «Елку желаний» предложил президент России Владимир Путин. Она проходит по всей стране с 2018 года.

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