В Солнечногорске дети-сироты получили сертификаты на приобретение жилья

В городском округе Солнечногорск жилищные сертификаты вручили 9 детям-сиротам. Данная мера поддержки действует в рамках реализации программы губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На днях заместитель главы округа Елена Татарчук совместно с руководителем МФЦ Натальей Спицыной и ее заместителем Татьяной Дворядкиной вручили девятый жилищный сертификат в этом году жительнице Солнечногорска Веронике. Благодаря госпрограмме девушка уже подобрала для себя квартиру в деревне Голубое.

«Мы ежегодно обеспечиваем детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей, собственным жильем. В Солнечногорске девятый ребенок уже получил жилищный сертификат. На текущий год всего заявлено 13 детей, двое из них изъявили желание о приобретении им квартир администрацией муниципалитета. При необходимости окажем помощь в приобретении техники и мебели», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Елена Татарчук.

Право на получение жилищного сертификата имеют дети-сироты, достигшие 18 лет. Ребенок самостоятельно приобретает жилое помещение на территории Подмосковья, которое сразу же оформляется в собственность.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.