В снегопады школьникам и студентам в России могут разрешить учиться удаленно
Фото - © Freepik.com
В связи с ухудшением погодных условий в зимний период в России рассматривают возможность временного перевода учащихся на дистанционное обучение во время обильных снегопадов. Об этом рассказал депутат Госдумы Владимир Плякин, пишет Life.ru.
Плякин отметил, что сильные снегопады существенно затрудняют передвижение по городам России, особенно для детей, делая дорогу в учебные заведения опасной — городские улицы превращаются в ледяную арену.
Депутат считает, что введение нескольких дней дистанционного обучения является разумной мерой предосторожности, позволяющей избежать травм и сохранить здоровье учащихся.
«Уж лучше провести утро в теплых тапочках у экрана ноутбука, чем потом несколько недель залечивать переломы. Иногда это самое правильное решение», — пояснил депутат.
Ранее Москву и Подмосковье накрыли сильные снегопады. Синоптики и МЧС РФ заранее предупреждали население об ухудшении погодных условий.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.