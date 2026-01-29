сегодня в 14:35

В снегопады школьникам и студентам в России могут разрешить учиться удаленно

В связи с ухудшением погодных условий в зимний период в России рассматривают возможность временного перевода учащихся на дистанционное обучение во время обильных снегопадов. Об этом рассказал депутат Госдумы Владимир Плякин, пишет Life.ru .

Плякин отметил, что сильные снегопады существенно затрудняют передвижение по городам России, особенно для детей, делая дорогу в учебные заведения опасной — городские улицы превращаются в ледяную арену.

Депутат считает, что введение нескольких дней дистанционного обучения является разумной мерой предосторожности, позволяющей избежать травм и сохранить здоровье учащихся.

«Уж лучше провести утро в теплых тапочках у экрана ноутбука, чем потом несколько недель залечивать переломы. Иногда это самое правильное решение», — пояснил депутат.

Ранее Москву и Подмосковье накрыли сильные снегопады. Синоптики и МЧС РФ заранее предупреждали население об ухудшении погодных условий.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.