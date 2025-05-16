В Словакии выдвинули обвинение против мужчины с флагом Украины и топором

Полиция Словакии выдвинула обвинение против мужчины, который, обернувшись флагом Украины с топором в руках, заявил, что в гроб премьера республики Роберта Фицо «забит последний гвоздь», сообщает РИА Новости .

Как сообщил глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток, мужчину обвинили в подстрекательстве к убийству премьера Словакии.

По его словам, за такой же проступок обвинение было предъявлено еще одному человеку.

Он добавил, что такое поведение нельзя игнорировать из-за роста ненависти в обществе, что может привести к очередному нападению на общественных деятелей страны.

Ранее переживший покушение премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью изданию Standard заявил, что его снова пытались убить на памятных мероприятиях с участием президента Питера Пеллегрини. Глава словацкого правительства признался, что с ним хотел расправиться «очень воинственный человек», который «ненавидит его из-за позиции по Украине».

В Фицо стреляли в мае 2024 года. По данным следствия, на него совершил покушение писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтулу.