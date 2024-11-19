сегодня в 13:56

В сквере на улице Крупешина Балашихи обустроят зоны отдыха

Прогулки по скверу на улице Крупешина в Балашихе теперь станут комфортнее. В 2025 году здесь начнется благоустройство территории. Об этом сообщил глава Балашихи Сергей Юров.

«Благоустройство общественных территорий — неотъемлемая часть развития Балашихи. Следующий год не станет исключением. Планируем обновить сквер по улице Крупешина», — написал в своем телеграм-канале Сергей Юров.

В сквере обновят дорожно-тропиночную сеть. Ее продлят до входа в парк «Заречная». Также здесь обустроят парковочное пространство, зоны отдыха, новое современное освещение.

Перед стартом благоустройства с жителями проведут обсуждение для сбора предложений по благоустройству. Кроме этого, балашихинцы могут пройти короткий опрос по ссылке.

Также в 2025 году в Балашихе обновят площадь Славы, площадь перед ледовым дворцом имени Ю. Е. Ляпкина и прогулочную зону улицы Парковой.

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