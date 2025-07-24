В Сириусе запустили горячую линию после отражения атаки беспилотников
В Сириусе запустили горячую линию после отражения атаки БПЛА, сообщил глава администрации ФТ Сириус Дмитрий Плишкин в Telegram-канале.
«Друзья, если вам нужна медицинская помощь, открыт телефон горячей линии: 8-862-445-55-03», — сообщил он.
Ранее в Сириусе произошло попадание по нефтебазе в результате атаки украинских беспилотников.
Жителей попросили по возможности не приближаться к этому району.
Незадолго до этого сообщалось о работе ПВО.
Ранее в аэропорту Сочи были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.