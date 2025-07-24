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В Сириусе запустили горячую линию после отражения атаки беспилотников

В Сириусе запустили горячую линию после отражения атаки БПЛА, сообщил глава администрации ФТ Сириус Дмитрий Плишкин в Telegram-канале .

«Друзья, если вам нужна медицинская помощь, открыт телефон горячей линии: 8-862-445-55-03», — сообщил он.

Ранее в Сириусе произошло попадание по нефтебазе в результате атаки украинских беспилотников.

Жителей попросили по возможности не приближаться к этому району.

Незадолго до этого сообщалось о работе ПВО.

Ранее в аэропорту Сочи были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.