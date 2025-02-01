В Швеции выпустили из-под стражи 5 подозреваемых в убийстве поджигателя Корана

В Швеции выпустили из-под стражи пятерых человек, которые подозреваются в убийстве Салвана Момики, организовавшего нашумевшую акцию с сожжением Корана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру европейской страны.

Правоохранители отметили, что подозрения по отношению к этим людям «ослабли». Поиски убийцы продолжаются.

При этом подозрения с пятерых освобожденных еще не сняли.

38-летнего Момику убили во время прямой трансляции в социальных сетях 29 января. Преступление совершили в пригороде Стокгольма, городе Седертелье. Тело обнаружили дома.

Через некоторое время после преступления задержали пятерых подозреваемых в убийстве Момика. До 2 февраля им должны были вынести вердикт.