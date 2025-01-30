Знаменитого сжигателя Корана убили в прямом эфире в Швеции

В Швеции застрелили выходца из Ирака Салвана Момика, известного по своим акциям с сжиганием Корана. Предварительно, 38-летнего мужчину убили прямо во время его прямой трансляции в социальных сетях, сообщает шведская телеогранизация SVT .

Момика застрелили поздним вечером 29 января в городе Седертелье, пригороде столичного Стокгольма. Труп иракца нашли в доме.

По некоторым данным, за мгновения до своего убийства Момика вел прямой эфир в социальных сетях, «и некоторые части стрельбы могли быть сняты на видео». Шведская полиция пока отказывается подтверждать или опровергать эту информацию.

Задержаны пятеро подозреваемых в причастности к убийству Момика.

30 января суд Стокгольма должен был вынести решение по делу Момики. Иракцу вменяли преступления на почве ненависти против этнической группы.

Салван Момика получил известность летом 2023 года, когда в центре Стокгольма публично сжигал Коран в знак протеста против исламской религии. После этого выходец из Ирака заявлял, что ему поступают угрозы и «за его голову назначена награда».