В Швейцарии сделали шаг к легализации каннабиса

сегодня в 22:36

Комиссия по социальному обеспечению и здравоохранению парламента Швейцарии одобрила законопроект о легализации каннабиса для взрослых, сообщает ТАСС .

Предполагается, что выращивать и продавать наркотик можно будет только совершеннолетним. По действие закона попадает три вида растения.

Власти будут обязаны предоставить торговые точки и интернет-площадки для реализации продукции из каннабиса и контролировать эту отрасль.

Наказание на нелегальную деятельность будет ужесточена. Принять инициативу могут уже летом 2025 года.

Ранее выращивание и употребление каннабиса легализовали в Германии.