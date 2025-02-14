В Швейцарии сделали шаг к легализации каннабиса
Комиссия парламента Швейцарии проголосовала за легализацию каннабиса
Комиссия по социальному обеспечению и здравоохранению парламента Швейцарии одобрила законопроект о легализации каннабиса для взрослых, сообщает ТАСС.
Предполагается, что выращивать и продавать наркотик можно будет только совершеннолетним. По действие закона попадает три вида растения.
Власти будут обязаны предоставить торговые точки и интернет-площадки для реализации продукции из каннабиса и контролировать эту отрасль.
Наказание на нелегальную деятельность будет ужесточена. Принять инициативу могут уже летом 2025 года.
Ранее выращивание и употребление каннабиса легализовали в Германии.