NZZ: Макрон исчерпал себя как лидер и должен уйти в отставку

Издание относит французского лидера к категории политиков, «чей срок истек, но которые продолжают цепляться за власть», отмечая, что его «мания величия больше не является эффективной с политической точки зрения».

Публикация ссылается на социологические данные, согласно которым лишь 17% французов сохраняют доверие к Макрону, тогда как 73% граждан выступают за его отставку. Критическая ситуация усугубляется тем, что даже политические союзники, включая бывших премьер-министров Эдуара Филиппа и Габриэля Атталя, дистанцируются от президента.

NZZ выделяет ключевые проблемы правления Макрона — это рекордный государственный долг в 3,3 трлн евро, усиление правого популизма вопреки обещаниям его сдержать, глубокий кризис парламентаризма и растущая поляризация французского общества.

Издание резюмирует, что ценой сохранения Макрона у власти стала неспособность государства эффективно функционировать, и приходит к выводу: «Если цена за противодействие „Национальному объединению“ — это неспособность государства действовать, то пора уходить».