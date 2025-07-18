В школе Подольска откроется класс для будущих ветеринаров

В школе № 29 Подольска откроется класс с ветеринарным направлением в рамках агротехнологического образовательного направления естественно-научного профиля. Об этом сообщает пресс-служба администрацииокруга.

Обучению будущих биологов, ветеринаров и агрономов будет способствовать наличие на территории школы биоэнергетического комплекса с оранжереей, которая работает на основе возобновляемых источников энергии. В ней воссозданы специальные климатические зоны для содержания разных видов растений, птиц, рыб, попугаев, кроликов, черепах и других домашних животных.

В оранжерее есть небольшой водоем, а в самой школе установлены аквариумы и созданы классы для проведения опытов, в том числе с насекомыми. Ученики успешно осваивают различные аграрные технологии и учатся выращивать полезные растения в закрытых системах.

Образовательные программы уже сформированы. Также заключены договоры с Тимирязевской академией, Федеральным исследовательским центр животноводства — ВИЖ им. Л. К. Эрнста, Подольским родильным домом и ветеринарной клиникой.

Старшеклассники могут пройти собеседование и подать документы на обучение в этом классе в школу до 20 августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.

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