В школе Люберец проверена поставка нового звукового оборудования

Депутат Мособлдумы фракции «Единая Россия» Дмитрий Дениско проверил поставку нового звукового оборудования для актового зала в школу № 8 городского округа Люберцы, говорится на сайте администрации муниципалитета.

Визит состоялся в рамках проекта «Культура малой Родины».

«Данное оборудование было приобретено и установлено по инициативному бюджетированию. Проверил его работу. Современное оборудование позволяет проводить в актовом зале школы культурно-массовые мероприятия на более профессиональном уровне. Учащиеся и педагоги это оценили», — поделился Дмитрий Дениско.

Инициативное бюджетирование появилось благодаря деятельности партии «Единая Россия». Его внедрили, чтобы учитывать мнения жителей, а также для активного их вовлечения в принятие государственных решений и дальнейшее их исполнение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.