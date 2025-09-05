В школе Дубны обустроят новый стадион

Новый современный спортивный стадион обустроят в Дубне в самой большой школе — гимназии № 11, где 1 сентября за парты сели почти 1200 детей. В этом году учебное учреждение отмечает свой 30-летний юбилей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По наполнению стадиона планируется максимальный набор — универсальная игровая площадка для баскетбола и волейбола, футбольное поле, сектор для прыжков в длину, воркаута, беговые дорожки и трибуны. Плюс — новая система освещения и камеры наблюдения.

Стадион в гимназии № 11 будет организован по принципу, заложенному в губернаторской программе «Открытый школьный стадион». После обеда — доступен не только учащимся, но жителям ближайших домов, детям и взрослым.

«Принято решение организовать новый стадион в самой большой школе Дубны — он будет комфортным, современным, безопасным и открытым для всех желающих заниматься физкультурой и спортом», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Программа «Открытый школьный стадион» реализуется в Дубне уже пять лет. В ее рамках ежегодно приводится в порядок спортивная площадка одного учебного учреждения наукограда.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.