В школе Черноголовки проверили качество питания

Фото - © Начальник отдела образования г. о. Черноголовка Маргарита Гаврина

сегодня в 18:40

Начальник отдела образования администрации округа Черноголовка Маргарита Гаврина 2 сентября посетила корпус Халатникова МБОУ «Черноголовская СОШ» с проверкой введения нового школьного меню. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

У ребят на обед был: борщ, салат овощной (помидор, огурец, пекинская капуста), говядина по-мексикански с гречкой, компот, хлебная корзина (белый и черный хлеб).

Цель мероприятия — убедиться, что новые блюда соответствуют требованиям СанПиН, являются вкусными и полезными для учеников всех возрастов.

По итогам осмотра и дегустации установлено, что новое меню успешно внедряется, качество блюд удовлетворительное, школьники довольны нововведениям.

Маргарита Гаврина напоминает, что каждый родитель может записаться на родительский контроль питания в электронном дневнике или по номеру: 8 (915) 027-74-44 (Telegram, WhatsApp).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о начале в августе традиционно активной фазы подготовки к учебному году.

«Это касается и завершения строительства новых школ, благоустройства — не только парты, не только всей инфраструктуры внутри школы, но и благоустройства, которое тоже должно быть сделано своевременно», — сказал Воробьев.