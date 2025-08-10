В школах Воронежской области не запретят мини-пиццы и сосиски в тесте

В министерстве здравоохранения Воронежской области опровергли информацию СМИ о запрете мини-пицц и сосисок в тесте в столовых региональных школ, сообщает Baza .

Ранее Mash писал, что в Воронежской области с 1 сентября стартует эксперимент по борьбе с детским ожирением. Из школьных столовых региона пропадут пончики, сосиски в тесте, мини-пиццы и пирожки.

«Запрет на продажу какой-либо продукции в буфетах образовательных организаций не входит в компетенцию министерства здравоохранения», — заявили в региональном Минздраве.

В ведомстве добавили, что речь идет не о запрете, а о составлении рекомендаций для меню школьных столовых. Формированием нового меню будет заниматься Роспотребнадзор вместе с руководством школ.