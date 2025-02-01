В школах Подмосковья прошли церемонии посвящения в «Орлята России»

В январе в школах Московской области прошли торжественные церемонии посвящения в «Орлята России». Эти знаменательные события были организованы и проведены при активном участии советников по воспитанию, муниципальных координаторов проекта «Навигаторы детства», активистов-наставников «Движения Первых», «Орлята России» и «Юнармия», а также учителей и родителей, сообщает пресс-служба Министерства образования региона.

По традиции, мероприятия начинались с исполнения Гимна Российской Федерации. Затем юные «Орлята России» прошли через несколько этапов, в ходе которых познакомились с легендой об орлятах, узнали о путешествии по семи трекам, а также исполнили любимый танец «Орлят» и дали клятву, в которой пообещали горячо любить Родину, прилежно учиться, творить добрые дела, держать слово и ценить дружбу.

Программа каждого мероприятия была насыщенной: выступление музыкального коллектива Орлят-наставников, которые на ложках исполнили песню Олега Газманова «Россия», творческие представления, флешмобы, танцевальные номера, подготовленные для новоиспеченных Орлят, и многое другое.

Также в гимназии № 5 имени Героя Советского Союза А. И. Алексеева Сергиево-Посадского г. о. на церемонию был приглашен почетный гость — депутат Московской областной Думы, Олимпийский чемпион и амбассадор проекта «Орлята России» Александр Легков. Его присутствие придало событию особую значимость и вдохновило участников.

А в Дмитровской школе № 9 в процессе посвящения был организован телемост со школой № 11 им. Героя Советского Союза А. В. Преснякова г. Феодосии, Республики Крым. Это объединило регионы в общем празднике.

В завершение Орлята-наставники, активисты «Движения Первых», почетные караулы «Юнармии», советники, учителя и приглашенные почетные гости вручили юным «Орлятам» удостоверения, значки и повязали галстуки — символ принадлежности к содружеству орлят, а также подарили шоперы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.